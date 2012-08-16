〔中国数据〕7月FDI同比下降8.7%,下半年外贸形势严竣--商务部(更新版)

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* 7月FDI同比下降8.7%,连续两月下降

* 中国吸收外资综合优势仍在,但有所弱化

* 欧债危机令完成全年外贸目标压力较大

* 1-7月对外非金融直接投资422.2亿美元

路透北京8月16日电---受国内外两方面因素影响,中国7月份全国实际使用外资(FDI)金额75.8亿美元,同比下降8.7%(未含银行,证券,保险领域数据),连续两个月下降.而欧债危机影响超出预期,商务部预计下半年外贸形势更加严竣.

商务部发言人沈丹阳周四称,国际上,欧债危机没有妥善解决,世界经济增长放缓,不确定性、不稳定性加强;国内则受土地供应趋紧,劳动力成本不断上升,国内市场需求还没有完全释放,中国吸收外资的竞争优势有所弱化等.

"种种调查、种种情况表明,现在这种外资下降的现象是暂时的,多数跨国公司仍然对中国市场充满信心."沈丹阳在商务部例行新闻发布会上称.

他指出,今年以来,中国经济基本面和发展速度保持稳定态势,刺激国内需求增长等诸多政策的实施推进,将会给外国投资提供更多发展机遇.加之中国政治稳定,投资环境日益成熟,吸引外资的综合优势还将长期存在.

商务部数据显示,今年1-7月全国实际使用外资金额666.7亿美元,同比下降3.6%.同期全国新批设立外商投资企业13,667家,同比下降12.3%.7月当月全国新批设立外商投资企业1,972家,同比下降7.8%.

美国对华投资由降转增,1-7月美国对中国实际投入外资金额19.6亿美元,同比增长1.0%.

分行业看,制造业1-7月实际使用外资301.3亿美元,同比下降6.4%,占同期全国总量的45.2%.服务业实际使用外资金额307.9亿美元,下降3.2%,占同期全国总量的46.2%.其中房地产领域外商投资得到有效控制,实际使用外资金额下降9.3%,高于全国平均降幅.

中国对外投资方面,1-7月中国境内投资者共对全球117个国家和地区的2,407家境外企业进行直接投资,累计实现非金融类直接投资422.2亿美元,同比增长52.8%.截止7月底,中国累计非金融类对外直接投资3,643亿美元.

此前数据显示,6月份全国实际使用外资金额120亿美元,同比下降6.9%;1-6月累计为591亿美元,同比下降3.0%.[ID:nSB1668722]

**下半年外贸形势更严竣**

被问对中国下半年外贸形势时,沈丹阳表示,7月份出现外贸增速特别是出口增速的急剧回落,主要原因是当月中国对欧盟的出口大幅度下降所导致.今年以来中国和欧盟的贸易额严重下降,已经成为影响中国出口总体增速的第一位的因素.

他分析指出,7月当月中国和欧盟的进出口总额大概是480亿美元,同比下降8.9%,其中中国对欧盟的出口293.7亿美元,下降16.6%.而同期,中国对欧盟以外的其他地区出口平均增速仍然在5.5%左右.

今年1-7月,中国对欧盟出口同比下降3.6%,欧盟又是中国原来第一大出口市场,现在仍然是第一大贸易市场,在这种情况下,对欧盟的出口下降3.6%,意味着对欧盟的出口增速比总体出口增速低11.4%,仅这一个缺口就影响了将近1,300亿美元的出口额.

他指出,对欧盟出口的形势不乐观虽在估计之中,但欧债危机进一起发展升级并趋于恶化,以及欧盟各国进口需求急剧下降,则超出了很多专家的预判.欧债危机在导致欧洲经济陷入衰退的同时,直接使欧洲各国的进口需求急剧减少,包括中国在内的新兴经济体首当其冲受到影响.

沈丹阳表示,尽管中国出口增速出现大幅下滑,但中国仍然是全球十大贸易体中增速最快的.但受欧债危机持续的升级、全球经济复苏乏力等外部因素的影响,"可以预计下半年中国外贸形势将更加严峻,遇到的困难将更加凸显,工作任务将更加艰巨,要实现全年的工作目标面临的压力将更大."

中国7月出口同比增长1.0%,创下今年1月来最低位;进口同比增4.7%.贸易顺差则较前月收窄为251.47亿美元.(完)