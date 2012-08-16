〔中国债市动态〕现券走势稳中偏弱,放量逆回购未能改变资金偏紧局面

路透北京8月16日电---中国银行间债市现券走势周四早盘稳中偏弱.市场人士表示,14天期逆回购操作的进行,进一步消弭了短期内政策放松的预期;放量逆回购也尚未能改变市场资金偏紧的局面.然近日现券收益率上探幅度已不小,未有新因素冲击前,呈现出弱势震荡走势.

"现券收益率变化不大,成交很少,"华南地区一银行资深交易员称,"资金这么紧,供应量又这么大,还会有向上调整的空间,但空间不大."

他进一步表示,部分机构正处在降杠杆的过程中.银行类交易盘因自有资金较充足,或倾向于介入短期高等级信用债赚取息差;但全年盈利任务前期多已基本完成,高仓位搏盈利的动力不足.

华中地区一券商交易员则指出,当前现券或正处在一个比较关键的拐点附近,一切有待经济运行趋势进一步的明朗,交易动力略显不足.

银行间市场七天及14天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四早盘涨势不改,隔夜品种则维持窄幅震荡.央行公开市场逆回购放量操作,如甘霖一般滋润市场,稳定投资者情绪.但面对偏大的资金缺口,逆回购弥合能力仍有限.[CN/CN]

央行公开市场今日共进行900亿元人民币逆回购操作,其中七天期700亿元,中标利率继续持稳于3.35%;而14天期逆回购时隔六周后重现,操作量200亿元,中标利率3.60%,较前次操作下降40个基点.本周公开市场累计则净投放750亿元,高于上周440亿元的净投放量.[CN/MMTCN]

北京时间12:11,二级市场上,剩余期限在4.51年的固息国债120003券最新双边报价对应收益率CN120003=CFXM为2.97%/2.91%,上日尾盘为2.9550%/2.9400%;剩余期限在2.90年的固息政金债12国开29券最新双边报价对应收益率CN120229=CFXM为3.58%/3.48%,上日尾盘为3.58%/3.47%.(完)