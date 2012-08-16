《汇市简讯》为什么德国不会放弃欧元?

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
0419GMT
德国对欧元区的决策者吹毛求疵,但事实上欧元给德国经济提供了重要支撑.看看瑞郎,这是为什么德国不会在经济蹒跚之际离开欧元的绝好例子.
尽管去年9月瑞郎兑欧元设有上限,自全球金融危机的黑暗日子以来,瑞郎按名义有效汇率(nominal effective exchange rate,NEER)计算,显然一直是10国集团(G10)中表现出色的货币.
尽管瑞士央行或许已通过遏制瑞郎升值保护了国内出口行业,在一些时候,该央行将不得不抗击其大规模外汇干预带来的通胀恶魔(过去三年来,瑞士央行累积的外汇储备超过3,000亿瑞郎,超过瑞士年产值的一半,相关报导参见[ID:nSB1697332]).
幸运的是,德国央行无需面对这样的问题.
浏览10国集团名义有效汇率图表,请点击:(link.reuters.com/dyv99s).(完)
--编译 肖群英;审校 张明钧
全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。