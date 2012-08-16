《汇市简讯》为什么德国不会放弃欧元?

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德国对欧元区的决策者吹毛求疵,但事实上欧元给德国经济提供了重要支撑.看看瑞郎,这是为什么德国不会在经济蹒跚之际离开欧元的绝好例子.

尽管去年9月瑞郎兑欧元设有上限,自全球金融危机的黑暗日子以来,瑞郎按名义有效汇率(nominal effective exchange rate,NEER)计算,显然一直是10国集团(G10)中表现出色的货币.

尽管瑞士央行或许已通过遏制瑞郎升值保护了国内出口行业,在一些时候,该央行将不得不抗击其大规模外汇干预带来的通胀恶魔(过去三年来,瑞士央行累积的外汇储备超过3,000亿瑞郎,超过瑞士年产值的一半,相关报导参见[ID:nSB1697332]).

幸运的是,德国央行无需面对这样的问题.

浏览10国集团名义有效汇率图表,请点击:(link.reuters.com/dyv99s).(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

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