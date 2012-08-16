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货币新闻 | 2012年 8月 16日 星期四 16:34 BJT

〔表格〕英国7月零售销售意外上升

路透伦敦8月16日电---英国统计局周四公布,英国7月零售销售较前月增长0.3%,较上年同期增长2.8%.路透预估分别为下滑0.1%和增长1.4%.

以下为详细数据:

零售销售量　　　　　 7月　 6月 (6月前值) 预估

较前月%(经季节调整) 0.3 0.8 (0.1) -0.1

较上年同期% 2.8 2.6 (1.6) 1.4

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--编译 程琳;审校 于春红

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