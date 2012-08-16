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货币新闻 | 2012年 8月 16日 星期四 17:06 BJT

〔表格〕瑞士8月ZEW投资者信心指数升至负33.3,7月为负42.5

路透苏黎世8月16日电---德国经济智库ZEW和瑞士信贷周四联合公布,瑞士8月ZEW投资者信心指数上升9.2点至负33.3.

12年8月 12年7月 11年8月

预期指数(投资者信心) -33.3 -42.5 -71.4

现况指数 11.0 18.4 34.3 (完)

--编译 许娜;审校 王洋

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