〔国际油市〕布兰特原油守在116美元上方,受供给忧虑和库存下降支撑

路透新加坡8月16日电---布兰特原油周四持稳,守在116美元上方的三个月高位附近,因市场担忧中东供给或中断,以及美国原油库存降幅大于预期.

布兰特原油在不到两个月的时间里,从年内低点88.49美元上涨逾三分之一,因市场担心伊朗核计划冲突升级,同时投资者预期主要央行会出台更多刺激举措.