〔全球贵金属〕第二季全球黄金需求降至逾两年以来最低--WGC

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
* 全球黄金需求第二季减少7%至990吨
* 央行购金量今年有望再创纪录高位
* WGC预计2012年黄金需求仍将增长,关注印度需求和央行政策
路透伦敦8月16日电---世界黄金协会(WGC)周四表示,全球黄金需求第二季降至逾两年最低水平,主要黄金消费国印度和中国的购买量下降,抵消央行购金量第二季创下纪录高位的影响.
WGC在黄金需求趋势季报中称,第二季黄金消费量减少7%或近76吨,至990吨,为2010年第一季以来最低季度水平.
珠宝商和投资需求双双大幅下降.珠宝商的黄金消费减少72.3吨至418.3吨,投资需求亦下降88.3吨至302吨.
WGC的投资研究董事总经理Marcus Grubb表示,他仍预期今年的全年黄金需求将增长,但那将很大程度上取决于利好黄金的央行政策行动,以及印度需求反弹.
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20
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