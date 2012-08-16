〔全球贵金属〕第二季全球黄金需求降至逾两年以来最低--WGC

* 全球黄金需求第二季减少7%至990吨

* 央行购金量今年有望再创纪录高位

* WGC预计2012年黄金需求仍将增长,关注印度需求和央行政策

路透伦敦8月16日电---世界黄金协会(WGC)周四表示,全球黄金需求第二季降至逾两年最低水平,主要黄金消费国印度和中国的购买量下降,抵消央行购金量第二季创下纪录高位的影响.

WGC在黄金需求趋势季报中称,第二季黄金消费量减少7%或近76吨,至990吨,为2010年第一季以来最低季度水平.

珠宝商和投资需求双双大幅下降.珠宝商的黄金消费减少72.3吨至418.3吨,投资需求亦下降88.3吨至302吨.

WGC的投资研究董事总经理Marcus Grubb表示,他仍预期今年的全年黄金需求将增长,但那将很大程度上取决于利好黄金的央行政策行动,以及印度需求反弹.