〔路透调查〕台湾7月外销订单料同比减少2.91%,连续第五个月萎缩

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
* 公布时间:8月20日(一)本地时间16:00(0800GMT)
* 预估中值:较上年同期减少2.91%
路透台北8月16日电---周四公布的路透调查显示,台湾7月外销订单可能连续第五个月下降,无法带来全球对亚洲产品需求马上要好转的希望.
台湾外销订单是衡量高科技产品需求的领先指标,其表现一般领先于实际出口两至三个月.
路透调查12位分析师所得的预估中值为,7月外销订单较上年同期减少2.91%,降幅超过上月的2.62%,表明美国、欧洲和中国这三大市场的需求仍然疲弱.
"台湾的外部环境愈发困难,"澳新银行(澳盛银行,ANZ)分析师Raymond Yang称.
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一些分析师认为台湾外销订单有望回升,因苹果新款iPhone 5手机即将亮相,且圣诞购物季越来越近.
台湾7月实际出口重挫11.6%,跌幅大于预期,为年初以来的最差表现,受对西方国家和中国大陆外销呈两位数下滑及竞争加剧的双重拖累.
7月外销订单数据可能强化台湾央行将在9月季度政策会议中维持利率在1.875%不变的观点.(完)
--编译 王翔琼;审校 石冠兰/程琳
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20
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