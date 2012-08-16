〔中国股市〕沪综指小幅收跌,成交量大幅萎缩显示市场人气匮乏

路透北京8月16日电---中国股市沪综指周四收跌,且成交量大幅萎缩,A股成交金额创逾七个半月新低,显示经济低迷及政策真空期间,市场人气严重匮乏,此前热点板块反弹亦如昙花一现.

分析人士认为,短线多空双方仍暂处胶着态势,大盘料在2,100点上方反复震荡整理.

沪综指.SSEC收报2,112.197点,跌6.748点或0.32%.今日上海A股成交额缩至389亿元人民币,创逾七个半月新低.此前低位为2011年12月29日的359亿元.

"大家现在找不到方向了.经济数据和政策导向都没有提供明确的向上指引信号."日信证券首席策略分析师徐海洋指出,同时鉴于做空力量也持谨慎态度,大盘重新进入上下两难的震荡格局.

中国国务院总理温家宝周三称,中国经济下行压力仍然较大,经济困难可能还会持续一段时间,不过中国有条件有能力实现经济目标.[ID:nSB1727378]

不过徐海洋认为,短期内沪综指跌破2,100仍有一定难度,"因若要跌破这个位置,必须要有超预期的因素,可能来自经济数据,政策或外围.但目前看来出现大利空的机率不是很高."

周四炒作气氛浓烈的ST板块涨幅居首,航天军工亦在外交事件催化下普涨.但医药、酿酒等抗周期的消费类板块资金流出压力明显,煤炭石油股也遭获利回吐.

徐海洋指出,类似酒鬼酒和茅台类的酿酒类消费股,未来出现业绩超预期增长的可能性正在下降,而且它们相对估值也不便宜,因此对资金的吸引力有所降低.

酒鬼酒(000799.SZ)跌近7%至50.99元人民币.

沪深300指数9月合约CIFU2尾盘报2,345.0点,跌0.31%,成交量为232,591手.(完)

--发稿 苏丹; 审校 曾祥进

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