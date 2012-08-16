《中国金融分析》逆回购放量"输血",14天操作再现显政策维稳意图

* 连续八周逆回购,本周净投放量放大七成至750亿

* 14天逆回购时隔六周再现,压制机构政策宽松预期

* 前期政策较频繁,监管层短线或以稳定为主

* 降准等仍有必要,惟短线看债市难有大机会

作者 丁淑琴

路透上海8月16日电---中国7月宏观数据虽疲弱不堪,本周银行间资金面亦现骤紧,但央行仍仅以公开市场放量逆回购驰援.当周净投放量放大七成,且14天逆回购时隔六周后再现,进一步压制了机构对央行出台更多宽松政策的预期.

业内人士指出,从监管角度看,前期政策出台较为频繁,主要经济指标尚未现好转,房地产却见反弹迹象,或令监管层对下一步的宽松政策颇为犹疑.尽管机构调降存款准备金率呼声仍在,但除了等待8月经济指标给予更多指示外,党的十八大今秋也会召开,不排除短线政策以维稳为主.

"央行短线应该会维稳吧,主要前两次降息以后,房价反弹很快,监管层估计也很担忧."长江证券资金营运部高级研究员熊德超表示,"不降准不降息是可以理解的,(接下来还)要看经济数据."

他分析指出,经济可能很难很快恢复,领导层已直言下行压力大;8月份的经济数据如果继续走弱,不排除政策放松的窗口会打开.但只要经济出现企稳,维持现状的政策可能性就很大.

中国国务院总理温家宝周三称,中国经济下行压力仍然较大,经济困难可能还会持续一段时间,不过中国有条件有能力实现经济目标.[ID:nSB1727378]

南京银行金融市场部研究主管黄艳红还提到,目前投资者相对处于迷茫期,前期政策密集出台后,效果并不明显.接下来监管层提振经济,将靠投资拉动或者是耐心等待经济结构的调整,都还不明确.但无论如何,从实体经济和资金需求来看,降准和降息未来仍是必要的,只是时间点难判断,可能会较之前预期的推迟.

中国商务部周四最新公布,7月份全国实际使用外资(FDI)金额75.8亿美元,同比下降8.6%.商务部并称,下半年外贸形势更加严竣,困难更加突现,实现外贸目标的压力将加大.[ID:nSB1728138]

而在央行此前一个月内两次下调利率后,中国房地产市场明显回暖,成交量持续上升,市场对房价上涨的预期升温,中国指数研究院此前数据显示,7月百城新建住宅均价继上月环比止跌后又进一步扩大涨幅,同比跌幅收窄.[ID:nSB1699934]

**资金紧平衡或为央行乐见**

上周公布的7月信贷和进出口等多项数据亦显示,实体经济的有效需求不足.[ID:nSB1719908]业内人士分析,政策如果继续放松,可能更多也只是加速通胀反弹.对通胀预期的管理,也是央行制定政策的考量因素之一;另外十八大即将召开之际,从政治因素考量,应该也会稳定至上.

"现在过度放松,留给下一届政府的空间就不大了."熊德超称,而至于资金面,"通过逆回购,维持紧平衡就可以了,央行也不想太松."

本周逆回购已是连续第八周现身,当周共净投放750亿元人民币,可惜仍属"杯水车薪".银行间市场七天及14天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四早盘涨势不改,面对偏大的资金缺口,逆回购弥合能力仍有限.[CN/CN]

央行本周在公开市场仍放开正/逆回购需求,但正回购最终仍未现身.其中周四进行了200亿元14天逆回购,中标利率3.6%,此前该期限逆回购出现是在7月5日,共400亿元,利率为4%;另外周二和周四都进行了七天期的逆回购,利率均持稳在3.35%,操作量则各为500亿元和700亿元.

对于今天逆回购结果,上海一银行交易员认为,"7天锁定了(在3.35%),14天也定的很合理.看来央行不希望紧,但是也不会放松."

黄艳红也表示,短期来看,央行应会继续以逆回购来过渡,满足机构对资金的需求,而债市接下来的走向预计会较纠结,"经济基本面比较支持债市,但资金又会形成一定的扰动."

上海另一银行商业银行交易员也表示,经济不振决定了适度宽松仍会是未来的主要基调.但短线来看,现券市场应该很难看到大的机会,不过也不会有过度的调整,"经过2008年的考验,央行现在会相对谨慎一些,不能太猛了."

上周央行进行了总额1,000亿元的七天期逆回购操作,中标利率持稳在3.35%;正回购则仍未现身.当周央行净投放440亿元.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 500

(周四) 900

央票到期 50

正回购到期 300

逆回购到期 1,000

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净投放 750 (完)

--审校 张喜良

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