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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 13:30 BJT

〔标题新闻〕路透调查显示泰国第二季GDP料较前季增长1.7%,步伐虽慢于第一季但持续复苏

注:GDP--国内生产总值

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8JF0V1]

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