〔澳新汇市〕澳元与新西兰元守住涨幅,澳洲公债收益率升至三个月高点

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
路透惠灵顿/悉尼8月16日电---澳元与新西兰元周四小幅走坚,受亚洲股市的涨势支撑.公债价格跌至5月初以来的最低点,因近期全球宽松政策的期望降温.
盘中波动最大的是澳洲公债期货,价格跌至三个月低点,追随美国公债的跌势.
"市场重新评估政策宽松的预期,欧洲和美国公债收益率(殖利率)都出现大幅攀升,"美国银行美林驻悉尼固定收益联席负责人Charlie Jamieson表示.
美国公布了利好的零售销售数据,使人愈发认为美国经济增长放缓只是暂时性的,并降低了对美国联邦储备理事会(美联储,FED)放宽货币政策的预期.
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20
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