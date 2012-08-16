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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 13:45 BJT

〔澳新汇市〕澳元与新西兰元守住涨幅,澳洲公债收益率升至三个月高点

路透惠灵顿/悉尼8月16日电---澳元与新西兰元周四小幅走坚,受亚洲股市的涨势支撑.公债价格跌至5月初以来的最低点,因近期全球宽松政策的期望降温.

盘中波动最大的是澳洲公债期货,价格跌至三个月低点,追随美国公债的跌势.

"市场重新评估政策宽松的预期,欧洲和美国公债收益率(殖利率)都出现大幅攀升,"美国银行美林驻悉尼固定收益联席负责人Charlie Jamieson表示.

美国公布了利好的零售销售数据,使人愈发认为美国经济增长放缓只是暂时性的,并降低了对美国联邦储备理事会(美联储,FED)放宽货币政策的预期.

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