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市场报道 | 2012年 8月 16日 星期四 13:41 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎/美元下滑,因美国数据削弱FED实施宽松举措的可能性

路透苏黎世8月16日电---瑞郎兑美元周四下滑,追随欧元走疲,因美国数据表现乐观,削弱了美国联邦储备理事会(美联储,FED)出台货币宽松举措的预期.

"在交投略微增加之际,欧元趋疲推动美元/瑞郎迈向0.9800瑞郎关卡,"瑞银分析师Reto Huenerwadel称.

美国7月工业生产上升,8月房屋建筑商信心升至逾五年最高.[ID:nSB1727904]

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