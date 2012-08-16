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债券 | 2012年 8月 16日 星期四 14:29 BJT

〔欧洲个股〕瑞士信贷银行增加资本金约9.3亿瑞郎

路透苏黎世8月16日电---瑞士信贷银行CSGN.VX周四公布,估计增加了9.3亿瑞郎(9.5414亿美元)普通股权益,规模超过8亿瑞郎的目标,该银行在遭到瑞士央行批评后寻求扩充资本基础.

瑞士信贷在7月宣布了可以立即增加87亿瑞郎资本的多项举措,包括发行可转换债券和将混合证券转换为可计入一级资本的债券.其他行动将在年底前增加资本金66亿瑞郎,如出售不动产、要求雇员按照与可转换债券相同的价格将未来现金奖励兑换成股票,以及抛售流动性较差的私募股权投资等.[ID:nSB1674068]

瑞士央行敦促瑞士信贷通过削减风险、暂停发放股息或增发筹资的方式来改善资本状况,导致瑞信股票在6月14日挫跌10%.[ID:nSB1610042](完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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