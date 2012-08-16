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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 13:55 BJT

〔台湾股市〕创逾三个月收盘高位,苹果供应商涨势提振大盘

路透台北8月16日电---台湾股市周四收升0.3%,至逾三个月收盘高位,因苹果(AAPL.O)即将推出iPhone 5手机,投资者寄望玉晶光(3406.TW)等供应商能从中受益.

加权股价指数.TWII收高22.47点,至7,490.21,为5月以来最高.

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