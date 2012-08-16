《汇市简讯》欧洲开盘:停损单触发及资金流动推升美元/日圆

0559GMT * 澳元/美元下跌0.20%,报1.0483;美元/日圆上涨0.37%,报79.28;欧元/日圆上扬0.41%,报97.37 * 若突破200日移动均线,美元/日圆料上探云区顶端79.60 * 一系列停损单被触发,资金流动推高美元/日圆的汇价,尽管出口商挂出卖单 * 持续来自中国的负面消息令澳元/美元承压;下看昨日低位1.0460.(完) --编译 兰秀娟;审校 王冠中 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=