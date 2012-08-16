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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 14:17 BJT

〔韩国股市〕收盘近持平,投资者等待宽松政策的进一步线索

路透首尔8月16日电---韩国股市周四收盘近持平,盘中区间交投,因市场在近期上涨后进行盘整,并等候主要央行推出宽松政策以扶助经济的更多线索.

韩国综合股价指数.KS11微涨0.05%,收报1,957.70点.(完)

--编译 李春喜;审校 侯向明

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