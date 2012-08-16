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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 14:20 BJT

〔日本股市〕日经指数跳涨至7月初以来最高位,日圆走软提振出口股

路透东京8月16日电---日本股市日经指数周四涨至7月初以来的最高位,在9,000点上方站稳脚跟,此前浮现一波对出口类股的空头回补,因为美国数据表现强劲带动日圆/美元走软.

日经指数.N225上扬1.9%至9,092.76点.东证股价指数.TOPX涨1.6%至759.12点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

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