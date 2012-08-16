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债券 | 2012年 8月 16日 星期四 14:25 BJT

〔欧元债市〕德债期货跌至七周低位,受美债跌势拖累

路透伦敦8月16日电---德国公债期货周四下跌,受累于美国公布一系列乐观经济数据后美国公债进一步抛跌,以及欧债危机在下月之前似乎几无进展.

美国就业、零售销售和工业生产数据强于预期,已导致美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出新一轮放松政策的预期降温,10年期美债收益率(殖利率)本周已累计升高约20个基点.

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