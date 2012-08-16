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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 17:58 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月16日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商  主体评级     起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日) 
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*华能国际       200        50      9   8/17簿记建档   建设银行    AAA         8/20      8/21
(0902.HK)(600011.SS)                                  招商银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商   主体评级   起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
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*大连集装箱       5     1.6       9    8/21簿记建档    招商银行    AA-       8/23      8/24
码头公司
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*华能澜沧江      40      20      12    8/21簿记建档    中国银行    AAA       8/22      8/23
水电公司                                               国开行
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*天津市建工集团   6       3      12    8/23簿记建档    兴业银行    AA-       8/24      8/27
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*上海外高桥集团   8       4      12    8/23簿记建档    中国银行    AA+       8/24      8/27
                                                       浦发银行
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中国建筑         50      30      12    8/17簿记建档    工商银行    AAA       8/20      8/21
(601668.SS)                                            交通银行
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美克投资集团             3.5     12    8/17簿记建档    国开行      AA-       8/20      8/21
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龙城旅游          5       3      12    8/17簿记建档    南京银行    AA-       8/20      8/21
控股集团
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新疆农资集团     4        4      12    8/21簿记建档    兴业银行    AA-       8/22      8/23
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南昌市政公用     10       5      12    8/21簿记建档    中国银行    AA+       8/23      8/24
投资控股公司                                           国开行
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宁波富邦         6        4      12    8/22簿记建档    浙商银行    AA-       8/23      8/24
控股集团                                               华夏银行
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浦东建设         3        3      12    8/22簿记建档    浦发银行    AA        8/24      8/27
(600284.SS)
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江苏弘盛         4        2      12    8/22簿记建档    华夏银行    A+        8/24      8/27
建工集团
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上海远洋渔业     4.5      4.5    12    8/22簿记建档    兴业银行    AA-       8/23      8/24
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
 
 发行人     注册金额  拟发规模  期限     发行日        主承销商   主体评级   起息日    上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                        (缴款日)

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上海仪电       40       15       3     8/20簿记建档    工商银行     AA+      8/21       8/22
控股集团                                               农业银行
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扬州汇银家电    3.9      3.9     3     8/20簿记建档    交通银行     A        8/22       8/23
                             (江苏省信用再担保公司提供担保)
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福建轻纺控股   17        7       5     8/21簿记建档    光大银行     AA-      8/22       8/23
                                                       国开行                                                 
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江阴市新国联    8        4       2     8/21簿记建档    农业银行     AA       8/23       8/24
投资发展公司                                                   
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云天化集团     16       10       5     8/21簿记建档    中信银行     AA+      8/23       8/24
                                                       浦发银行
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肥城矿业集团   13       13       5     8/22簿记建档    浙商银行     AA       8/23       8/24
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首都机场集团   51       51       5     8/22簿记建档    建行/中行    AAA      8/23       8/24
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人       注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级     起息日  上市日  
               (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)  
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日  
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)  
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暂无 
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   注:*代表新增.(完)

  --整理 李宏薇; 审校 丁淑琴

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