〔亚洲橡胶〕泰国等三大生产国将减少30万吨出口,以支撑价格

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
路透曼谷8月16日电---泰国农业部副部长Nattawut Saikuar周四表示,世界三大橡胶生产国--泰国、印尼和马来西亚将总计削减30万吨出口,以支撑橡胶价格.
三国还同意,砍伐总共约1.6万公顷面积的橡胶树,以此减少橡胶供应.
"这些措施将很快付诸实施,不仅在泰国,也将在印尼和马来西亚展开,"Nattawut向记者表示.(完)
--编译 肖群英;审校 石冠兰/程琳
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20
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