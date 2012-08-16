〔亚洲橡胶〕泰国等三大生产国将减少30万吨出口,以支撑价格

路透曼谷8月16日电---泰国农业部副部长Nattawut Saikuar周四表示,世界三大橡胶生产国--泰国、印尼和马来西亚将总计削减30万吨出口,以支撑橡胶价格.

三国还同意,砍伐总共约1.6万公顷面积的橡胶树,以此减少橡胶供应.

"这些措施将很快付诸实施,不仅在泰国,也将在印尼和马来西亚展开,"Nattawut向记者表示.(完)