〔澳洲股市〕收高1.1%,受上市公司业绩良好提振

路透墨尔本8月16日电---澳洲股市周四收高1.1%,因主要的业绩提振投资者人气,将市场带入逾三个月最高收盘位.

财富管理公司AMP(AMP.AX)上涨4.8%,此前其公布的业绩好于预期;Wesfarmers(WES.AX)股价则触及18个月高位,也因业绩强劲.

据最新数据,S&P/ASX 200指数收高49点,报4,330.2点,为5月4日以来最高.(完)

--编译 王洋;审校 程琳

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]