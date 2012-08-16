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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 14:36 BJT

〔日本债市〕10年期公债收益率触及两个月高位,因美国数据强于预期

路透东京8月16日电---日本政府公债价格周四下跌,10年期公债收益率(殖利率)触及两个月高位,此前公布的美国工业生产数据强于预期,缓解了市场对美国经济状况的担忧.

冒险情绪推动日圆兑美元JPY=滑落至一个月低点,日经指数.N225则上涨1.9%,并自7月初以来首次收在9,000点关口上方.

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