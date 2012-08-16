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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 14:51 BJT

〔东京美债〕10年期美债收益率扩大升幅,触及三个月新高

路透东京8月16日电---指标美国公债收益率(殖利率)周四在亚洲市场升至三个月新高,因为美国的工业生产数据强于预期提振了风险较高的资产,并削弱了对美国公债的避险买需.

10年期公债收益率US10YT=RR一度升达1.8572%,进一步远离7月25日所及纪录低位1.38%,最新报1.8467%.周三美国尾盘报1.8172%.

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