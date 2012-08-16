〔中股业绩〕平安银行上半年净利增四成,未来增收重点锁定结算业务(更新版)

(新增业绩会评论等细节)

* 上半年净利同比增43%

* 结算业务将为重点增收方向

* 存款成本是压力,也是未来空间

* 今年将新开近70家支行

* 不良贷款集中在温州一地,未来上升有限

路透北京8月16日电---中国平安银行(000001.SZ)上半年净利润同比增逾四成.公司表示,未来将继续发展贸易融资等业务优势,把结算业务收入作为增收重点,客户定位从大客户向中小客户转移,并认为转型"不太难".

深发展吸收合并平安银行并更名后的首份半年报亮相,上半年实现净利润67.61亿元人民币,同比增长43%;但不良贷款率和不良贷款余额均有上升,较年初分别增加0.2个百分点和50.9%.

"利率市场化来临,我们有很大的机遇,因为我们存款成本的降低有很大空间."平安银行行长理查德.杰克逊在业绩会上称,"如果我们的存款成本能和行业持平的话,会对业绩有很大的贡献,同时再增加结算业务在组合中的占比."

结算业务收入在对公领域主要来自于贸易融资,这是该行的固有优势;而零售领域则可来自信用卡和小微金融.平安银行董事长肖遂宁将这两项业务视为"蓝海".

理查德并指出,该行活期存款占比较少,而以贸易融资为主的业务结构决定了其贷款期限较短;希望未来在不牺牲定价的基础上,增加中期贷款的比例.

而某大型券商银行业分析师则表示,"短期来看还是有短板,存款不行,费用下不来,拨备也下不来."

说到具体业务,理查德表示,小微业务去年才开始做,上半年本来可以发展更快的,但因经济变化太快,就主动调整了发展步伐.目前来看,下半年会发展得更快些.也会考虑重启按揭贷款,"房地产相当于触底了,下半年会做的多一些."

**温州地雷引发的不良压力有多大?**

平安银行二季度末不良贷款率环比一季度上升5bp(基点)至0.73%,余额环比上升12%.对此肖遂宁认为,不良上升具有局限性,是温州一地所造成,该行的信贷结构决定了其抗击打能力较强,预计未来不良贷款率和不良贷款余额上升的幅度是非常有限的.

瑞银证券报告指出,该行不良贷款余额比例维持双升趋势符合预期,其中主要集中在温州地区,其二季度末不良余额占全行的28%.公司目前逾期贷款/不良贷款比例自年初以来持续上升目前已超过两倍,考虑到温州地区民间借贷危机仍受经济和金融环境制约有下行风险,预计公司不良贷款在下半年仍将维持双升.

"它的特色就是贸易融资,短期受到长三角的打击比较重,但是做好了未来空间还是很大的."上述银行业分析师称.

业界对于"平深恋"的未来充满期待,认为基于平安集团支持和基因,未来的平安银行有望在零售业务、贸易融资和小微企业贷款三方面有大发展.

平安银行半年报并称,拟将深发展去年8月宣布的向中国平安(601318.SS)(2318.HK)定向增发决议有效期延长12个月,定增价格维持16.81元/股不变."溢价增发"再次显现出平安集团对其银行平台的支持.

行长理查德就称,今年将新开近70家支行,9月还将开设一家分行,这是过去很多年以来开的第一家分行,"而且最近银监会批准我们可以开设五家二级分行,这是非常令人鼓舞的."

目前,中国平安及其关联子公司共持有平安银行26.84亿股股份,约占平安银行总股本的52.38%.截至6月底,该行在全国27个主要城市拥有404家网点.

平安银行周四收报14.91元,跌1.26%逊于大盘,且已跌破15.58元的每股净资产.(完)