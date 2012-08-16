〔日本股市〕日经指数触及六周高位,因日圆走软提振出口股(更新版)

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
(新增细节)
路透东京8月16日电---日本股市日经指数周四触及六周高位,稳稳站到9,000点大关上方.此前美国数据强劲使日圆兑美元下跌,在出口板块引起一波空头回补.
丰田汽车(7203.T)领涨,收高3.2%,在主板交易量居首.其它出口股也反弹,包括Fanuc(6954.T)和佳能(7751.T)等.
日经指数.N225收高1.9%,至9,092.76点,轻松突破200日移动均线,跳上9,000点心理关口,创下7月4日来最高收位.
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20
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