〔日本股市〕日经指数触及六周高位,因日圆走软提振出口股(更新版)

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路透东京8月16日电---日本股市日经指数周四触及六周高位,稳稳站到9,000点大关上方.此前美国数据强劲使日圆兑美元下跌,在出口板块引起一波空头回补.

丰田汽车(7203.T)领涨,收高3.2%,在主板交易量居首.其它出口股也反弹,包括Fanuc(6954.T)和佳能(7751.T)等.

日经指数.N225收高1.9%,至9,092.76点,轻松突破200日移动均线,跳上9,000点心理关口,创下7月4日来最高收位.