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货币新闻 | 2012年 8月 16日 星期四 15:18 BJT

〔欧洲汇市〕美元指数触两周高位,美联储祭出更多刺激举措的憧憬降温

路透伦敦8月16日电---美元指数.DXY周四涨至两周高位,因有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)采取更多货币刺激举措的猜测降温,提振美元兑日圆上扬.

美元指数.DXY一度上涨0.25%,至82.881,为8月初以来最高.

美元兑日圆JPY=上涨0.2%至79.22日圆,接近稍早所及一个月高位,受美国公债收益率(殖利率)上升支撑.据传,79.50日圆上方挂有止损单.(完)

--编译 许娜;审校 王冠中

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