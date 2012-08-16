《汇市简讯》行权价在0.7835的欧元/英镑期权即将到期,关注欧洲央行

0651GMT * 行权价在0.7835的欧元/英镑期权将在纽约盘到期,0.7835亦为亚洲时段低点 * 据传买单挂在0.7825和0.7800-10处,0.7824为周三和8月2日低位. * 据称瑞士央行分化欧元外汇储备带动了昨日跌势. * 阻力位于0.7845(亚洲时段高位),0.7855(周二低位)和0.7879(周三高位).(完) --编译 许娜;审校 王冠中 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=