美企CEO薪资超过联邦税赋--研究

《汇市简讯》欧元兑美元在淡静交投中重回上周五收盘价
0157GMT * 欧元兑美元亚洲盘初小幅跳空走高至1.0620，纽约盘收报1.0605 * 触及1.0633后，又回到纽约盘收盘价和周五低位1.0605 * 若跌破1.0595，则下看上周低位和1.0340/1.10929走势的61.8%回 档位1.0520/30 * 欧元兑美元人气仍偏空，因欧元区政治充满不确定性(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
(本文由路透中文网编译提供)
路透8月16日电---美国周四发布的一项研究报告称，花旗、雅培和AT&T等26家企业去年付给执行长的薪资，超过了公司缴纳的联邦税。
智库政策研究所称，这其中多家企业税赋减少的原因包括与研发、过往亏损以及海外盈利有关的税项减免。
花旗、雅培和AT&T对此项研究手法不予认同，均称已缴纳了2011年应缴税款。
报告研究者称，美国税法成了企业执行长高薪的推波助澜者，并且被企业利用以减轻税负。
据该项研究，前述26家企业的执行长去年薪资平均为2,040万美元，同比增加了23%。
雅培发言人Scott Stoffel称：“这纯粹是歪曲事实。”
他称，雅培2011年缴纳了7亿美元联邦所得税，称政策研究所中的数据，是经过了非现金会计因素调整。
花旗发言人则表示，花旗确实2011年未缴纳联邦所得税，但这是由于在2008和2009年蒙受了巨大亏损，这项税收优惠是适用于所有企业类似情况的。
她称，2000-2006年花旗平均每年缴纳37亿美元联邦所得税，并且去年缴纳了其他税项，包括超过30亿美元工资税，而且执行长Vikram Pandit在2010年主动提出仅领取了1美元工资。（完）
--编译：朱淑珍 发稿：程芳
0157GMT * 欧元兑美元亚洲盘初小幅跳空走高至1.0620，纽约盘收报1.0605 * 触及1.0633后，又回到纽约盘收盘价和周五低位1.0605 * 若跌破1.0595，则下看上周低位和1.0340/1.10929走势的61.8%回 档位1.0520/30 * 欧元兑美元人气仍偏空，因欧元区政治充满不确定性(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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