〔全球金市〕金价持于1,600美元上方,对刺激举措的期待仍存

路透新加坡8月16日电---金价周四盘旋在每盎司1,600美元上方,因为投资者继续期待央行采行进一步的举措提振全球经济,尽管近来美国公布的数据暗示美国联邦储备理事会(美联储,FED)目前可能不需要干预.

金价的波幅自5月中旬以来一直为100美元,由于美联储未给出可能采行举措方面的清晰指引,令许多交易商持观望态度,将金价年内迄今的涨幅压制在约2%.