美日商讨升级日本两艘驱逐舰

金属期市：伦铜回升至6,000美元关口，供应担忧支撑买需
路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿8月15日电（记者 Jim Wolf）---美国最大国防承包商洛克希德马丁（Lockheed Martin Corp）的一位高管周三称，美国和日本正在商讨对日本两艘驱逐舰进行系统升级，以提高舰艇对弹道导弹的防御能力。
该公司海事项目负责人布奇（Nick Bucci）称，这两艘“爱宕”（Atago）级导弹驱逐舰将被升级装上先进的“宙斯盾”（Aegis）弹道导弹防御系统，升级成本可能达数百万美元。
日本是美国导弹防御体系的重要盟友。
2003年，日本决定对四艘“金刚”（Kongo）级宙斯盾驱逐舰全部进行升级。
布奇通过电话告诉路透，正在商讨中的这个项目，会让日本海上自卫队的“爱宕”号和“足柄”（Ashigara）号驱逐舰变得现代化，比“金刚”级驱逐舰更为先进。他不愿透露此类升级的成本，只是说大概是数百万美元。
布奇接受采访时还称，他“十分确信”韩国也在与美国海军商洽此类舰艇升级事宜。韩国有三艘宙斯盾驱逐舰。
美国国防部及海军未对与日本或韩国磋商此事立即发表评论。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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