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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 15:33 BJT

〔韩国汇市〕韩元/美元因美国数据强劲而下跌,公债下滑

路透首尔8月16日电---韩元KRW=周四在国内交易中跌至两周低位,因为美国7月工业生产数据表现强劲,削弱了对额外货币刺激措施的预期,而且提振了美元.

韩元/美元KRW=KFTC收盘报1,134.0,为8月3日以来的最低位.韩元/美元周二当地收盘价为1,129.6.

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