〔中日关系〕中国敦促日本立即无条件释放保钓人士和船只--外交部

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
路透北京8月16日电---中国外交部周四再次就日本非法抓扣中国公民及船只提出严正交涉和抗议.
外交部副部长张志军致电日本外务省常务副外长佐佐江贤一郎,敦促日方立即无条件放人放船,要求日方确保中方人员的人身安全、尊严和基本权利.
同日,中国驻日本使领馆工作组抵达冲绳,探望被抓扣的中方人员,并同日方交涉处理有关事宜.香港特别行政区政府和驻东京代表处也派人参加.
日本媒体周四稍早报导称,日本考虑最早周五驱逐14名登上钓鱼岛的中国保钓人士,此举或旨在缓和中日关系.(完)
--发稿 宿泱韫;审校 黄凯
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。