〔中日关系〕中国敦促日本立即无条件释放保钓人士和船只--外交部

路透北京8月16日电---中国外交部周四再次就日本非法抓扣中国公民及船只提出严正交涉和抗议.

外交部副部长张志军致电日本外务省常务副外长佐佐江贤一郎,敦促日方立即无条件放人放船,要求日方确保中方人员的人身安全、尊严和基本权利.