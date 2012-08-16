(重温稿)《中国新债预测》进出口行七年固息债利率均值3.94%,略高于二级市场

* 招标品种: 进出口行七年固息债

* 招标金额: 150亿元人民币

* 预测均值: 3.94%

* 预测区间: 3.89%-4.00%

* 招标时间: 8月17日(周五)10:00-11:00

* 受访人数: 7位(银行、券商)

路透上海8月16日电---中国进出口银行周五将招标发行七年期固息债.路透调查显示,短期流动性趋紧压制现券表现,机构在一级市场料也将持谨慎心态,预计本期新债中标定位可能略高于二级市场,利率预测均值为3.94%.

市场人士认为,温家宝总理对经济走向做出不太乐观的判断,未来再出宽松政策的可能性仍存;但债市此前对各种政策预期反应已很充分,缺乏再次走强的动力,而最近债券供给偏大,或也将抑制该期新债的需求.

"可能比二级略高吧,有可能到3.95%,资金紧,而且近期一级市场发行较多,"北京一大型券商分析师称.

中国国务院总理温家宝周三称,中国经济下行压力仍然较大,经济困难可能还会持续一段时间,不过中国有条件有能力实现经济目标.[ID:nSB1727378]

银行间市场七天及14天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四早盘涨势不改,隔夜品种则维持窄幅震荡.央行公开市场逆回购放量操作,如甘霖一般滋润市场,稳定投资者情绪.但面对偏大的资金缺口,逆回购弥合能力仍有限.[CN/CN]

二级市场上,剩余期限约6.81年的进出口行固息债120308券最新成交对应收益率tCN120308=CFXS为3.9197%,上日为3.85%.中债登银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,七年期品种最新收益率3.9234%.

本期债为进出口行今年第12期金融债.具体条款如下:

第12期

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招标总量 150亿元

期限/计息方式 七年/固息

招标时间 8月17日10:00-11:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 8月21日

发行期 8月17日-8月21日

上市日 8月27日

基本承销额 无

付息频率 按年付息

--------------------------------------------------(完)