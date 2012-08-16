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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 15:38 BJT

〔新兴汇市〕多数下滑,因美国数据强劲打压宽松政策预期

路透新加坡8月16日电---亚洲新兴市场货币周四大多下跌,因美国数据强劲,提振美债收益率(殖利率),并继续打压对美国联邦储备理事会(美联储,FED)出台进一步宽松政策的预期,从而令高风险资产承压.

中国商务部称贸易前景恶化,也对该地区货币构成压力.

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