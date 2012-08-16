《汇市解析》—技术面及价位预测

路透伦敦8月16日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:旗杆和仍然有效的支撑位(8月3日基准蜡烛)实体中点(尚未收在该水准下方)目前正受到攻击.触及1.2386美元的高位以来,小时图呈现波浪型态,有下行的趋势且反弹乏力,这说明短期仍将维持空头走势(料将出现新的周期低位).

美元指数:过去几周一直盘旋在稍早被升穿的阻力位(现在为支撑位)的略上方,目前似乎市场终于决定要试图打破当前的僵局,开始谨慎地买入美元.若升穿(8月3日基准蜡烛)实体中点82.82,可能会使升势加速,若站上83.51,将之前突破走势将再次得到确认.

美元/日圆:近来升破78.80日圆,为进一步升向6月和7月高位80.60和80.10打开了通路.在经五个工作日/周调整的一目均衡云区高端79.35附近可能存在一些阻力.支撑位可能在78-79区间上端已被升穿的阻力水准附近.

欧元/英镑:昨日收在当日较低水准,应引起对下行走势的关注.如果持续徘徊在0.7826英镑下方,下行走势就更值得关注,因为这将下看一道更为重要的水准0.7791,以及7月低位0.7756--这是跌至长期重要关口0.7694之前的最后一道支撑位.必须攻克0.7885,才能再度缓解即刻的看跌谨慎情绪.

纽约 当日 今年来 2011年

0848GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.2274 1.2288 -0.11 -5.18 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.13 78.99 +0.18 +2.85 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 97.15 96.97 +0.19 -2.43 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9782 0.9773 +0.09 +4.33 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5701 1.5682 +0.12 +1.07 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9886 0.9893 -0.07 -3.01 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0496 1.0502 -0.06 +2.65 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8076 0.8069 +0.09 +3.75 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 83.070 82.900 +0.21 +5.63 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.920 63.710 +0.33 +6.84 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 124.27 123.76 +0.41 +3.97 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2988 1.3007 -0.15 -1.05 1.3126

--------------------------------------------------------------

附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]