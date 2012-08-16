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市场报道 | 2012年 8月 16日 星期四 16:07 BJT

〔欧洲汇市〕英镑下滑,观望英国零售销售数据

路透伦敦8月16日电---英镑兑美元周四下跌,因市场参与者预计英国7月零售销售下滑,且对美国联邦储备理事会(美联储,FED)放宽政策的预期减弱提振美元上涨.

英国7月零售销售料减少0.1%,按年增幅料从1.6%降至1.4%.该数据将于0830GMT出炉.

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