《汇市简讯》澳元/美元1.0480行权的期权将到期,行权价在日内区间内

0749GMT

* 澳元/美元行权价1.0480和1.0510的期权在今天到期,现汇日内波动区间在1.0475-1.0513之间

* 今天也有1.0445行权的期权到期,1.0445是1.0170-1.0615涨势的38.2%费波纳奇回档位

* (昨日低点)1.0455是1.0445之前的支撑位.1.0515是昨日高点

* 标准普尔500指数期货升0.25点,在日经指数收高1.88%前夕上涨4点

* 澳洲巨额顺差的时代已过去.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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