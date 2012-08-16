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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 16:18 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶攀升,受美国数据及主产国或削减出口消息提振

路透曼谷8月16日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周四小升1.2%,交易员指称因美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能具备刺激经济的空间,且关于橡胶主产国或将削减出口的报导亦提供支撑.

TOCOM-1月期胶JRUc6升2.5日圆,或1.2%,结算价报每公斤212.0日圆.

上海期交所期胶主力1月合约SNRF3升70元人民币,终场报每吨21,405元人民币.

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