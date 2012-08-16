《汇市简讯》据称有亚洲央行在英国公布零售销售前买进英镑兑美元

0802 GMT * 传言称,有亚洲主权账户在英国公布零售销售前买进英镑兑美元 * 之前欧洲早盘的止损单令英镑降至六日低位1.5636 * 若零售销售数据令人失望(预估为下滑0.1%),英镑有跌至1.5600的空间 * 其下支撑位在1.5573/78(8月8日与10日低点)、1.5564与1.5547.(完) --编译 隋芬;审校 丁琦 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=