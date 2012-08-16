〔中国债市〕人民币利率互换略回稳,资金利率冲高曾带来短暂扰动

路透上海8月16日电---中国人民币利率互换(IRS)周四略回稳,仅短端有微幅上行.市场人士表示,央行公开市场时隔六周再推14天逆回购操作,难免会打击机构对进一步宽松政策的预期,但上一交易日市场对此已有反应,今日除了早盘时因资金利率冲高带动IRS短暂上冲外,盘面基本较稳定.

"早上七天回购高开,IRS跟着往上拱了一下,后来整个还是稳住了."华东一银行交易员称.

上海一银行交易员亦指出,近期IRS主要还是受交易盘扰动多,交易盘对资金依赖很强,一旦资金面出现异动,"(交易盘就)赶紧出来,投资盘的需求我觉得还是蛮好的,至少没出现过没有买盘的状况."

中国银行间市场七天及14天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四涨势不改,隔夜品种则维持窄幅震荡,其中七天期开盘报4.10%,最新加权平均利率已回稳至3.5504%.央行公开市场逆回购放量操作,如甘霖一般滋润市场,稳定投资者情绪.但面对偏大的资金缺口,其弥合能力仍有限. [CN/CN]

上述华东的交易员并提到,本周公开市场上14天逆回购品种重现,降低了大家对降准的预期,但即使逆回购放量,仍难以满足机构资金需求,且随着外汇占款出现趋势性下降,降准必要性仍在.

而回到目前IRS市场,应该属于对此预期已提前有所反应,所以即使未来出现一次降准,预计IRS长端反应不会太大,短端下行幅度则会更明显.

公开市场本周净投放量放大七成,且14天逆回购时隔六周后再现,进一步压制了机构对央行出台更多宽松政策的预期.业内人士指出,从监管角度看,前期政策出台较为频繁,主要经济指标尚未现好转,房地产却见反弹迹象,或令监管层对下一步的宽松政策颇为犹疑.尽管机构调降存款准备金率呼声仍在,但除了等待8月经济指标给予更多指示外,党的十八大今秋也会召开,不排除短线政策以维稳为主.[ID:nSB1728866]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 2.9614/3.0871 2.8425/2.9308 2.8467/2.9400 2.8917/2.9867 2.8800/3.1267

周三 2.9300/3.0467 2.8036/2.8964 2.8129/2.9057 2.8729/2.9700 2.8683/3.1133

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变动 +0.0314/+0.0404 +0.0389/+0.0344 +0.0338/+0.0343 +0.0188/+0.0167 +0.0117/+0.0134

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,248.03亿元,环比减少近三成.(完)