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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 16:38 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜脱离日高,因美元升至两周高位

路透上海8月16日电---伦敦期铜周四脱离日内高位,此前美元上扬,尽管中国和美国有望推出更多刺激举措,将刺激工业金属需求,给予市场支撑.

美元指数.DXY升至两周高位,降低包括铜在内的美元计价商品魅力.

0743GMT,LME三个月期铜CMCU3持于每吨7,392美元,稍早一度高见7,443.75.

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