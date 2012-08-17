巴基斯坦空军基地遭武装分子袭击,九人死亡

中国政策：多元化投融资支持农村基建，确保力度不减弱、总量有增加--国务院
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴基斯坦卡姆拉8月16日电---巴基斯坦空军发言人称，伊斯兰武装分子周四袭击了该国最大空军基地之一的米哈斯（Minhas）空军基地。
该发言人称，伊斯兰武装分子的袭击被击退，只有一架飞机受损，米哈斯空军基地未存有核武器。该空军基地位于旁遮普省（Punjab）的卡姆拉（Kamra）地区。
“巴基斯坦没有核空军基地，”他说道。
该发言人称，交火持续了数小时，有八名武装分子被打死，一名士兵遇害。政府派出突击队增援，警察乘装甲车驶入该基地。
巴基斯坦塔利班组织宣布对这次袭击负责。
塔利班发言人埃赫桑（Ehsanullah Ehsan）从不明地点通过电话称：“我们对这次行动感到骄傲，我们的领导人很久前就决定袭击卡姆拉基地啦。”（完）
--编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透悉尼/惠灵顿2月20日 - 澳元周一连续第三个交易日下跌，之前数次欲有效突破关键技术阻力位0.77美元未果，市场焦点转向本周一系列数据以及央行重要动态。
0157GMT * 欧元兑美元亚洲盘初小幅跳空走高至1.0620，纽约盘收报1.0605 * 触及1.0633后，又回到纽约盘收盘价和周五低位1.0605 * 若跌破1.0595，则下看上周低位和1.0340/1.10929走势的61.8%回 档位1.0520/30 * 欧元兑美元人气仍偏空，因欧元区政治充满不确定性(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)