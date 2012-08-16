〔中港个股〕中石化茂名工厂11月起将上马日加工20万桶的设备--消息

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
路透北京8月16日电---业内消息人士称,中石化(0386.HK)(600028.SS)将从11月起在茂名工厂投入使用日加工能力20万桶原油的加工设备,这是该公司11亿美元扩产计划的一部分.
一名直接了解情况的官员称,茂名工厂计划明年将原油加工能力提高6万桶/日,今年估计为28万桶.该厂加工的原油超过95%来自进口.
消息人士之一称,该厂或从沙特阿拉伯、伊朗、科威特、伊拉克等中东国家寻求原油供应,以实现增产目标.
日均6万桶的计划扩产目标远低于新设备的加工能力,因配套的炉外精炼设备尚未到位.茂名工厂还计划淘汰一套旧设备.(完)
--编译 程琳;审校 于春红
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20
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