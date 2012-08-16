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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 17:04 BJT

〔中港个股〕中石化茂名工厂11月起将上马日加工20万桶的设备--消息

路透北京8月16日电---业内消息人士称,中石化(0386.HK)(600028.SS)将从11月起在茂名工厂投入使用日加工能力20万桶原油的加工设备,这是该公司11亿美元扩产计划的一部分.

一名直接了解情况的官员称,茂名工厂计划明年将原油加工能力提高6万桶/日,今年估计为28万桶.该厂加工的原油超过95%来自进口.

消息人士之一称,该厂或从沙特阿拉伯、伊朗、科威特、伊拉克等中东国家寻求原油供应,以实现增产目标.

日均6万桶的计划扩产目标远低于新设备的加工能力,因配套的炉外精炼设备尚未到位.茂名工厂还计划淘汰一套旧设备.(完)

--编译 程琳;审校 于春红

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