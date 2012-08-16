〔中国债市〕现券收益率上行,资金面收紧且基本面未获明确指引

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
路透上海8月16日电---中国银行间债市周四现券收益率上行.资金面收紧,加之投资者对未能出台宽松政策的失望情绪,令市场人气偏空.鉴于经济走势仍不明朗,除受流动性牵制外,基本面上未获得明确方向.
交易员表示,虽然今日有央行进行了共900亿元人民币的逆回购操作,仍未改资金紧张情况.鉴于此前对降准的预期屡次落空,心灰意冷的投资者们不得不面对现实的流动性收紧问题,买券积极性降低.
"几次期盼降准都落空了,今天的资金面又很紧,7天回购利率已经到3.5了,所以从前做多(债市)的都不敢了."上海一银行交易员称.
中国银行间市场七天及14天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四早盘涨势不改,隔夜品种则维持窄幅震荡.央行公开市场逆回购放量操作,如甘霖一般滋润市场,稳定投资者情绪.但面对偏大的资金缺口,其弥合能力仍有限.[ID:nSB1728678]
昨日总理发表关于经济基础不稳固,下行压力仍大的讲话,上述交易员认为,讲话中传递出的经济疲弱信号已在市场预期内,因此该讲话并未带动买气.反而是7月宏观经济数据多低于预期,市场正在摸索调整对未来经济的态度,导致近期债市基本面上未有方向,反而受资金影响概率大.
中国国务院总理温家宝周三称,中国经济趋稳的基础还不稳定,下行压力仍然很大,但中国有条件有能力实现经济目标.[ID:nSB1727334]
今日成交相对活跃的剩余期限约6.81年固息国债120010券最新双边报价tCN120010=CFXM报在3.2400%/3.2200%,而上日尾盘收报3.2200%/3.1900%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 3.1138 3.5504
上日 3.1396 3.4294
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.7360/2.6795
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.4410/2.3820
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.0610/2.9870 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 刘昕; 审校 曾祥进
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。