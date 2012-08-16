〔中国债市〕现券收益率上行,资金面收紧且基本面未获明确指引

路透上海8月16日电---中国银行间债市周四现券收益率上行.资金面收紧,加之投资者对未能出台宽松政策的失望情绪,令市场人气偏空.鉴于经济走势仍不明朗,除受流动性牵制外,基本面上未获得明确方向.

交易员表示,虽然今日有央行进行了共900亿元人民币的逆回购操作,仍未改资金紧张情况.鉴于此前对降准的预期屡次落空,心灰意冷的投资者们不得不面对现实的流动性收紧问题,买券积极性降低.

"几次期盼降准都落空了,今天的资金面又很紧,7天回购利率已经到3.5了,所以从前做多(债市)的都不敢了."上海一银行交易员称.

中国银行间市场七天及14天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四早盘涨势不改,隔夜品种则维持窄幅震荡.央行公开市场逆回购放量操作,如甘霖一般滋润市场,稳定投资者情绪.但面对偏大的资金缺口,其弥合能力仍有限.[ID:nSB1728678]

昨日总理发表关于经济基础不稳固,下行压力仍大的讲话,上述交易员认为,讲话中传递出的经济疲弱信号已在市场预期内,因此该讲话并未带动买气.反而是7月宏观经济数据多低于预期,市场正在摸索调整对未来经济的态度,导致近期债市基本面上未有方向,反而受资金影响概率大.

中国国务院总理温家宝周三称,中国经济趋稳的基础还不稳定,下行压力仍然很大,但中国有条件有能力实现经济目标.[ID:nSB1727334]

今日成交相对活跃的剩余期限约6.81年固息国债120010券最新双边报价tCN120010=CFXM报在3.2400%/3.2200%,而上日尾盘收报3.2200%/3.1900%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.1138 3.5504

上日 3.1396 3.4294

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.7360/2.6795

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.4410/2.3820

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.0610/2.9870 (完)

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