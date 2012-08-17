〔中国政策〕银监会酝酿指引以规范资产管理公司购信托不良资产--消息

* 银监会酝酿指引,规范资产管理公司(AMC)收购信托资产

* 四家AMC已收购信托不良资产300亿元

* "刚性兑付"潜规则不利AMC接盘

* 三类资产项目不得收购,五类企业不宜介入

路透北京8月17日电---为给中国资产管理公司(AMC)收购信托公司不良资产打一针"清醒剂",中国银监会正酝酿出台AMC收购信托公司不良资产的业务指引,并于近日下发了征求意见反馈.

两位知情消息人士向路透表示,银监会的上述指引表明,AMC应当围绕不良资产主业开展业务,不得以收购不良资产为名变相为企业或项目提供贷款或融资.

"银监会特列出三类情况,原则上不让AMC进行收购,一是正常类信托资产,以及名义不良,实质正常的信托资产;二是企业或项目只因资金流动性出问题而导致资产为不良的;三是收购后资产公司需追加投资或提供过桥融资且追加投资或提供过桥融资的."消息人士称.

路透已就上述消息尝试联络银监会,但目前仍未获得回应.

上述消息人士特别提到,银监会对第三条限制的很细,"收购后资产公司追加投资及融资金融超过企业资产总额(项目)的5%或资产公司收购本金10%以上的项目,""其实这次限制了几家AMC收购的常规做法."

接近监管层人士表示,银监会对信托公司不良资产的定义是以自有资金开展业务形成的不良资产、以非自有资金开展业务形成的不良资产两类.业内人士表示,目前信托的不良资产,后者占绝大部分.

另一位消息人士对路透称,银监会要求有五类企业或项目,AMC应当审慎介入.

五类包括:基于同一或关联项目,开发商用过借新还旧、倒手接盘或更名等手段重新包装原信托计划以规避偿付压力的项目;涉及民间借贷;企业资本金不足、实力较弱;企业财务管理混乱;"四证"不全的房地产项目.

"目前AMC主要收购项目都集中在房地产信托,这几条文明显针对房地产信托领域容易出问题的地带,监管确实越来越细化和专业了",上述消息人士称.

银监会数据显示,截至今年年6月底,房地产信托余额6,953亿元,其中自然人投资者认购规模为2,692亿元.今明两年,集合类房地产信托需兑付的金额,扣除次级后分别为710.02亿元和1,842.52亿元.

此前的3-4月,市场传言,银监会忧虑信托风险蔓延至AMC,欲叫停AMC收购信托不良资产,消息人士表示,若指引出台,可让AMC放心去规范收购.

**警惕刚性兑付潜规则让AMC"受伤"**

虽然银监会此前颁布的《信托公司管理办法》明确规定:信托公司经营信托业务,不得承诺信托财产不受损失或者保证最低收益.然近年来,信托公司仍坚持"刚性兑付"潜规则,以防名誉受损.

针对这一潜规则,指引中专门提到,刚性兑付潜规则使得资产公司在收购信托公司不良资产时难以按风险程度定价,难以打折收购.

"如果收购价格不合理或收购后管理处置不当,可能最终导致国家财政承担应由信托投资人和信托资金使用者承担的风险和损失."消息人士表示,指引着重强调上述细节.

指引还提到,刚性兑付潜规则容易导致AMC承受两种消极后果:一AMC收购不良资产演变为收购正常资产,变相为信托资金使用者提供融资便利,资产公司起影子银行的作用,既偏离资产公司主业,又可能影响国家经济金融调控政策的效果.

其二是造成资产公司没有对相关资产、债务人实施有效重组空间,或者空间很窄,难以真正发挥专业优势支持实体经济发展,资产公司的风险、收益不可比,难以可持续发展.

一位北京的信托公司业务部总经理则称,银监会现在的监管思路有很大进步,之前是坚决"不能出事",现在已经变成允许有风险,但要成功化解.要求机构提高风险预警和化解能力.[ID:nSB1697034](完)