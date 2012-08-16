版本:
中国
市场报道 | 2012年 8月 16日 星期四 17:22 BJT

《汇市简讯》美元/加元:0.9900由支撑位变成阻力位

0900GMT

* 美元/加元今天稍早在0.9900附近遭遇阻力(此前为支撑位)

* 在0.9900前方的买需,阻止了美元/加元在上周五到周二期间跌破

* 加拿大财长费海提支持强势加元的讲话[ID:nST0539893],刺激加元周三升越0.9900水平.

* 油价走强是加元的重大利好.美国西德克萨斯中质油(WTI)目前报每桶94.25美元,远高于6月低位77.30美元.

* 据称在0.9880附近挂有美元/加元买盘.(亚洲时段低位在0.9883,周三低位为0.9887)(完)

--编译 肖群英;审校 高琦

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐