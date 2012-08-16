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债券 | 2012年 8月 16日 星期四 17:12 BJT

〔伦敦美债〕公债收益率上升,对美联储推出刺激措施的预期减弱

路透伦敦8月16日电---美国10年期公债收益率(殖利率)周四在伦敦时段小升,因在近期公布一系列乐观的经济数据之后,投资者减少了对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将在9月推出新刺激措施的押注.

周三的数据显示,美国7月工业生产增长,引发了对于第三季经济复苏或强于第二季的憧憬.而在此之前公布的零售销售和就业数据也好于预期.

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