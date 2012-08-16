〔中国汇市〕人民币小幅收跌,海外美元走强拖累中间价再创逾八个月新低(更新版)

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* 人民币兑美元小幅收跌

* 海外美元走强拖累中间价再创逾八个月新低

* 境内美元人民币一年掉期升水攀至高位

路透上海8月16日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四收盘续跌.此前海外美元走强,压制人民币中间价再创逾八个月新低,带动盘中汇价成交整体有所下移.

对于攀至高位的境内一年期美元人民币掉期USDCNY1Y=CFXS升水,交易员认为,虽然不排除有人民币贬值预期因素影响,但该值年初以来的大幅上行,或更多反映了境内充裕的美元流动性供给,导致其和人民币利差不断扩大.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3658 6.3650 6.3692 6.3495 6.3482 6.3625

上海一银行交易员称,今日人民币中间价再创阶段性低点,"央行好象有放松贬值(控制)的趋势.更多的是让市场在交投中寻找平衡."

他并表示,因近期客盘结售汇趋于均衡,因此人民币中间价的走软并未导致市场成交的大幅下跌.未来预期方面,即使下半年中国进出口等指标预期不佳,但考虑到经济增长需要的大环境,年内人民币总体走势可能还是以稳定为主.

中国商务部周四公布,7月份全国实际使用外资(FDI)金额75.8亿美元,同比下降8.6%.预计中国下半年外贸形势更加严竣,困难更加突现,实现外贸目标的压力将加大.[ID:nSB1728138]

东京汇市美元兑日圆周四扩大涨势触及一个月高位,因本周公布的美国经济数据乐观,提振了美国公债收益率(殖利率),并促使关于美国联邦储备理事会(美联储,FED)放松货币政策的预期降温.[FRX/CN]

**境内美元人民币掉期升水攀至高位**

境内外汇市场上,美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS上日收在升水1,210点,达到近年高点.而今年年初还仅在升水不足500点的水平.

对此,上海另一银行交易员指出,除人民币贬值预期外,境内美元流动性充裕是导致美元人民币掉期升水攀高的重要原因.理论上,如果境内美元流动性进一步充裕,利率维持低位,若人民币利率不降的话,掉期价格还会上涨.

经济学家凯恩斯等提出的远期汇率决定理论认为,均衡汇率是通过国际抛补套利所引起的外汇交易形成的.在两国利率存在差异的情况下,资金将从低利率国流向高利率国以谋取利润.

由此产生的大量掉期外汇交易的结果是,低利率国货币的现汇汇率下浮,期汇汇率上浮;高利率国货币的现汇汇率上浮,期汇汇率下浮.远期差价为期汇汇率与现汇汇率的差额,由此低利率国货币就会出现远期升水,高利率国货币则会出现远期贴水.

以下为北京时间17:01,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4450/80 6.4370

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3695/15 6.3670

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水攀至高位,今日最新成交在升水1,250点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4908元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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