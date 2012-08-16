印尼总统称腐败危及经济增长

(本文由路透中文网编译提供)

路透雅加达8月16日电---印尼总统苏西洛周四称，腐败现象呈抬头之势，甚至在国会也是如此，已危及该国的经济增长。这是苏西洛迄今对腐败问题发表的最直言不讳的评论。

腐败被普遍视为导致印尼经济裹足不前，苏西洛也因反腐不力而饱受指责。

苏西洛所在的民主党相继爆出一连串腐败丑闻，令该党在2014年大选前的影响力被削弱。苏西洛的总统任期将于2014年到期。

苏西洛在印尼独立日周年纪念日到来前在国会发表讲话时称：“反腐战的鼓声不应当消失，腐败应被完全根除。”

“我必须要承认，甚至在政府、国会、地区代表及执法者中，仍存在大量的腐败分子，”他说道。

上述言论是苏西洛针对腐败问题发表的最新讲话。

他指出，反腐机构KPK、最高法院、警方及总检察院相互合作，对反腐工作十分重要。

他还称，欧洲经济危机也对印尼经济增长构成威胁，政府需谨慎出台财政刺激措施，但他没有透露任何细节。（完）